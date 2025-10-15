Jeu de piste Suivez les étoiles Saint-Paul-de-Vence
Jeu de piste Suivez les étoiles Saint-Paul-de-Vence samedi 20 décembre 2025.
Jeu de piste Suivez les étoiles
Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
2025-12-20
Partez à la chasse aux étoiles cachées ici et là dans les rues du village.
Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Hunt for the stars hidden here and there in the streets of the village.
German :
Begeben Sie sich auf die Jagd nach den Sternen, die hier und da in den Straßen des Dorfes versteckt sind.
Italiano :
Andate a caccia di stelle nascoste qua e là per le strade del paese.
Espanol :
Busca las estrellas escondidas aquí y allá por las calles del pueblo.
