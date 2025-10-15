Jeu de piste Suivez les étoiles

Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Partez à la chasse aux étoiles cachées ici et là dans les rues du village.

.

Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Hunt for the stars hidden here and there in the streets of the village.

German :

Begeben Sie sich auf die Jagd nach den Sternen, die hier und da in den Straßen des Dorfes versteckt sind.

Italiano :

Andate a caccia di stelle nascoste qua e là per le strade del paese.

Espanol :

Busca las estrellas escondidas aquí y allá por las calles del pueblo.

L’événement Jeu de piste Suivez les étoiles Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence