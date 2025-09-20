Jeu de piste sur le Chemin de Mémoire Hon-Hergies

Jeu de piste sur le Chemin de Mémoire Hon-Hergies samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste sur le Chemin de Mémoire

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Un membre du réseau H-H a été arrêté et emprisonné. Ta mission sera de récupérer le message qu’il a laissé, le coder et le transmettre à M. le Maire.

.

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 17 67

English :

A member of the H-H network has been arrested and imprisoned. Your mission is to recover the message he left, encode it and pass it on to the Mayor.

German :

Ein Mitglied des H-H-Netzwerks wurde festgenommen und inhaftiert. Deine Aufgabe wird es sein, die von ihm hinterlassene Nachricht abzurufen, sie zu verschlüsseln und an den Bürgermeister weiterzuleiten.

Italiano :

Un membro della rete H-H è stato arrestato e imprigionato. Il vostro compito è recuperare il messaggio che ha lasciato, codificarlo e consegnarlo al sindaco.

Espanol :

Un miembro de la red H-H ha sido detenido y encarcelado. Tu trabajo consiste en recuperar el mensaje que dejó, codificarlo y transmitírselo al alcalde.

L’événement Jeu de piste sur le Chemin de Mémoire Hon-Hergies a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Avesnois