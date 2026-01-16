Jeu de piste sur le Marais Route du Canal Montchanin

Jeu de piste sur le Marais

Dans le cadre de la Journée Internationale des Milieux humides, le marais du Pont des Morands est à l’honneur !

Seul ou en famille, venez découvrir le marais et participer, au gré du sentier, au jeu de piste proposé, mercredi 11 février prochain.

Vous arrivez quand vous voulez et participez en autonomie une belle façon de vous immerger dans ce site atypique.

Un marais aux portes de la ville, des hectares de nature discrète et préservée derrière les arbres…ça vous intéresse ?

Le marais du Pont des Morands est un site ouvert au public et le CPIE vous propose un jeu de piste découverte énigmes, petits jeux, recherche des petites bêtes de l’eau…idéal à faire en famille !

Entre 14h et 16h le mercredi, vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animatrice du CPIE qui vous explique les consignes, ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez joué le jeu jusqu’au bout !

Venez nombreux participer ! Ouvert à tous et gratuit !

Rendez-vous sur le platelage du marais côté route et côté canal (petit parking au bord de la route, avant de rentrer dans la zone industrielle). .

