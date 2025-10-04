Jeu de piste sur le patrimoine de la ville Bibliothèque De Le Vignon-En-Quercy Le Vignon-en-Quercy

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Un jeu de piste sur le patrimoine local du Vignon-en-Quercy, conçu par les élèves de l’école primaire, sera inauguré. Ce projet pédagogique et ludique met en valeur les richesses culturelles et historiques de la commune à travers les yeux des enfants. Un pot sera offert.

Bibliothèque De Le Vignon-En-Quercy 3 Avenue du Docteur Monmont (Les Quatre-Routes-du-Lot) 46110 Le Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy 46110 Les Quatre-Routes-du-Lot Lot Occitanie 0565278690

