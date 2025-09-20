Jeu de piste sur le patrimoine de Valréas Centre ancien de Valréas Valréas

Jeu de piste sur le patrimoine de Valréas Centre ancien de Valréas Valréas samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste sur le patrimoine de Valréas 20 et 21 septembre Centre ancien de Valréas Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les familles et les plus jeunes, vous pourrez découvrir le patrimoine du centre ancien de Valréas en jouant avec le jeu de piste créé par le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville. Le livret est à retirer gratuitement à l’accueil du Château de Simiane. Un petit cadeau vous attend (dans la limite du stock disponible – pour les moins de 14 ans) si vous revenez avec la bonne réponse !

Centre ancien de Valréas 8 place aristide briand 84600 VALREAS Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://www.chateau-simiane.fr Le centre ancien de Valréas se compose de 10 Monuments Historiques et de petites rues et ruelles provençales? Parking sur le tour de ville et à proximité des monuments.

Pour les familles et les plus jeunes, vous pourrez découvrir le patrimoine du centre ancien de Valréas en jouant avec le jeu de piste créé par le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville. Le livret à…

Mairie de Valréas