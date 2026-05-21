Vanvey

Jeu de piste sur les athlètes de la forêt au Parc national de forêts

Mairie Vanvey Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez en famille découvrir les super-pouvoirs des plantes et des animaux de nos forêts à travers un jeu de piste pour petits et grands. Résolvez des énigmes, relevez des défis et venez en apprendre plus sur ces habitants forestiers. Environ 2km.

Par les Agents du Parc national et Agents ONF mutualisés .

Mairie Vanvey 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Jeu de piste sur les athlètes de la forêt au Parc national de forêts

L’événement Jeu de piste sur les athlètes de la forêt au Parc national de forêts Vanvey a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)