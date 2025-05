Jeu de piste sur les traces de l’Europe – Maubeuge, 14 mai 2025 07:00, Maubeuge.

Découverte des lieux de vie financés par l’Europe ou influencés par les politiques européennes à travers la ville de Maubeuge.

Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France +33 3 27 09 61 85 europe.direct@europe-en-hainaut.com

Discover the living spaces financed by Europe or influenced by European policies in the city of Maubeuge.

Entdeckung von Lebensräumen, die von Europa finanziert oder von der europäischen Politik beeinflusst werden, in der Stadt Maubeuge.

Scoprite i luoghi di Maubeuge finanziati dall’Europa o influenzati dalle politiche europee.

Descubra los lugares de Maubeuge financiados por Europa o influidos por las políticas europeas.

