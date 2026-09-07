Jeu de piste « Sur les traces de Louis Ducos du Hauron », Église des Jacobins, Agen

Informations pratiques

Jeu de piste « Sur les traces de Louis Ducos du Hauron » 19 et 20 septembre Église des Jacobins Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En autonomie, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Savez-vous que la première photographie couleur a été prise à Agen ? On la doit à Louis Ducos du Hauron. Muni d’un livret-jeux, partez en famille ou entre amis à la découverte de cet inventeur de génie, à l’origine de l’image en 3D, de la première diapositive et précurseur de l’image animée. De sa maison de jeunesse aux pentes de l’Ermitage, parcourez Agen, ouvrez l’œil et résolvez les énigmes pour aider le savant à réaliser une vue de la ville !

Départ de l’église des Jacobins. Durée : 1h30.

Dernier départ à 16h30.

Église des Jacobins Rue Richard Coeur de Lion, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr/musee-pratique/leglise-des-jacobins-histoire-et-architecture D’après les caractères de son architecture, l’église pourrait dater du début du XIVe siècle. Le plan rectangulaire se divise en deux nefs égales de quatre travées chacune. Dans la ligne d’axe, les retombées se font sur des colonnes cylindriques. Les butées extérieures sont assurées par des contreforts en briques. Conformément à l’usage local, la brique est employée sur l’ensemble de la construction. La sculpture n’intervient que sur les chapiteaux engagés dans les murs. De nombreuses traces de décor peint ont été signalées par Viollet-le-Duc. Les pignons ont été surélevés pour l’établissement d’une toiture à pentes. La façade actuelle, qui était le chevet autrefois, a été complètement restaurée.

En autonomie, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés).

©Ministère de la Culture