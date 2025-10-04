Jeu de piste « Sur les traces du manuscrit perdu » Médiathèque Alain Ramey Villabé

4 sessions d’1 heure de 4 joueurs maximum, à 10h,11h30, 14h et 16h à partir de 8 ans

Formez votre équipe et partez à l’aventure !

Les bibliothécaires ont besoin de vous pour résoudre les énigmes qui se cachent dans chaque recoin de la bibliothèque.

Cherchez des indices, déchiffrez des codes et collaborez pour élucider le mystère avant la fin du temps imparti.

Une activité ludique, pleine de suspense et de rebondissements, idéale pour les curieux et les détectives en herbe !

Médiathèque Alain Ramey place Roland Vincent 91100 Villabé Villabé 91100 Essonne Île-de-France 0160860306 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.ramey@grandparissud.fr »}]

