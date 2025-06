Jeu de piste Totems Pacé 18 octobre 2025

Jeu de piste Totems Pacé 18 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Du 18 au 31 octobre (aux horaires d’ouverture de Totems), venez vous confronter aux Mystères du Totem Oublié !

Venez vous confronter aux Mystères du Totem Oublié ! Un jeu de piste immersif, ludique et captivant, à vivre en solo, entre amis ou en famille !

Tout public, à partir de 8 ans, durée moyenne 30 minutes

Du 18 au 31 octobre, aux horaires d’ouverture de Totems.

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T18:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10