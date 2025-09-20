Jeu de piste Totoro Cité internationale de la tapisserie Aubusson

Jeu de piste Totoro Cité internationale de la tapisserie Aubusson samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste Totoro Samedi 20 septembre, 14h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Partez à la recherche de Totoro et de ses amis dans un jeu de piste familial au cœur de la Cité ! Observez, explorez et retrouvez les Totoros cachés dans le musées pour gagner de belles surprises… Une façon ludique de découvrir les lieux et l’univers de la tapisserie d’Aubusson.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

La Sieste de Mei et Totoro – Carton, d’après une image tirée du film Mon voisin Totoro

© 1988 Hayao Miyazaki / Studio Ghibli, Carton – Delphine Mangeret, 2025

© 2025 Cité internationale de la tapisserie

Photo : Studio Nicolas Roger