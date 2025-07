JEU DE PISTE TOUS EN FORÊT Olargues

rdv Foret des Combattants COMBES Olargues Hérault

Guetter, flâner, écouter, observer, découvrir…que d’activités à réaliser en forêt Partez pour une exploration ludique, scientifique et sensorielle, en équipe ! Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Eveillez vos sens et creusez-vous les méninges… Vous ne verrez plus jamais la forêt de la même façon ! Pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

Prévoir chaussures de marches et eau. Inscription obligatoire, places limitées. Sortie familiale .

rdv Foret des Combattants COMBES Olargues 34390 Hérault Occitanie

English :

TRACK GAME: All in the forest

Watching, strolling, listening, observing, discovering?there’s so much to do in the forest. Set off on a fun, scientific and sensory exploration, as a team!

German :

PISTENSPIEL: Alle in den Wald!

Lauern, flanieren, zuhören, beobachten, entdecken?viele Aktivitäten im Wald Auf zu einer spielerischen, wissenschaftlichen und sensorischen Erkundung im Team!

Italiano :

GIOCO DI TRACCIA: Tutto nella foresta

Guardare, passeggiare, ascoltare, osservare, scoprire: nel bosco c’è molto da fare. Partite per un’esplorazione divertente, scientifica e sensoriale, in squadra!

Espanol :

JUEGO DE PISTA: Todo en el bosque

Mirar, pasear, escuchar, observar, descubrir… hay mucho que hacer en el bosque. Emprende una divertida exploración científica y sensorial, ¡en equipo!

