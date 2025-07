JEU DE PISTE TOUS EN FORÊT Olargues

Où est René TOURNEAU ? L’ornithologue, célèbre pour ses études sur les oiseaux des parcs et jardins, a disparu lors d’une de ses missions de comptage. Seul son sac a été retrouvé. Qui a bien pu s’en prendre à cet amoureux de la nature ? Décryptez les dernières observations du naturaliste, observez les indices et élucidez ce mystère.

Inscription obligatoire, places limitées. Jeu en équipes de 2 à 5 pers, à partir de 8 ans.

Atelier payant .

Avenue du champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

English :

Where is René TOURNEAU? The ornithologist, famous for his studies of birds in parks and gardens, disappeared during one of his counting missions. Only his bag was found. Who could have attacked this nature lover? Decipher the naturalist’s latest observations, observe the clues and unravel the mystery.

German :

Wo ist René TOURNEAU? Der Ornithologe, der für seine Studien über Vögel in Parks und Gärten bekannt ist, ist während einer seiner Zählungen verschwunden. Nur seine Tasche wurde gefunden. Wer hat es auf diesen Naturliebhaber abgesehen? Entschlüsseln Sie die letzten Beobachtungen des Naturforschers, achten Sie auf Hinweise und lösen Sie das Rätsel.

Italiano :

Dove si trova René TOURNEAU? L’ornitologo, famoso per i suoi studi sugli uccelli nei parchi e nei giardini, è scomparso durante una delle sue missioni di conteggio. È stata ritrovata solo la sua borsa. Chi può aver aggredito questo amante della natura? Decifra le ultime osservazioni del naturalista, osserva gli indizi e risolvi il mistero.

Espanol :

¿Dónde está René TOURNEAU? El ornitólogo, famoso por sus estudios de aves en parques y jardines, desapareció durante una de sus misiones de recuento. Sólo se encontró su bolso. ¿Quién pudo atacar a este amante de la naturaleza? Descifra las últimas observaciones del naturalista, busca las pistas y resuelve el misterio.

