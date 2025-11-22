Jeu de piste Trésor du cinéma Place du Général de Gaulle Baccarat

Jeu de piste Trésor du cinéma

Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La bobine du film a disparu! Junior, un jeune stagiaire doit la retrouver avant que le réalisateur ne s’en aperçoive. Vite les enfants, venez en aide à Junior! Pour les enfants à partir de 7 ans.

Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frEnfants

0 .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

English :

The film reel has disappeared! Junior, a young trainee, has to find it before the director notices. Hurry up, kids, and help Junior! For children aged 7 and over.

Information on 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr

German :

Die Filmrolle ist verschwunden! Junior, ein junger Praktikant, muss sie finden, bevor der Regisseur etwas merkt. Schnell, Kinder, helft Junior! Für Kinder ab 7 Jahren.

Informationen unter 03.83.73.16.52 oder baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Italiano :

La bobina del film è scomparsa! Junior, un giovane apprendista, deve trovarla prima che il regista se ne accorga. Presto, bambini, venite ad aiutare Junior! Per bambini dai 7 anni in su.

Informazioni allo 03.83.73.16.52 o baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Espanol :

El rollo de película ha desaparecido Junior, un joven aprendiz, tiene que encontrarlo antes de que el director se dé cuenta. Rápido, niños, ¡venid a ayudar a Junior! Para niños a partir de 7 años.

Información en el 03.83.73.16.52 o en baccarat@delunevilleabaccarat.fr

L’événement Jeu de piste Trésor du cinéma Baccarat a été mis à jour le 2025-10-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS