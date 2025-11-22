Jeu de piste Trésor du cinéma Place du Général de Gaulle Baccarat
Jeu de piste Trésor du cinéma Place du Général de Gaulle Baccarat samedi 22 novembre 2025.
Jeu de piste Trésor du cinéma
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
La bobine du film a disparu! Junior, un jeune stagiaire doit la retrouver avant que le réalisateur ne s’en aperçoive. Vite les enfants, venez en aide à Junior! Pour les enfants à partir de 7 ans.
Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frEnfants
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
English :
The film reel has disappeared! Junior, a young trainee, has to find it before the director notices. Hurry up, kids, and help Junior! For children aged 7 and over.
Information on 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr
German :
Die Filmrolle ist verschwunden! Junior, ein junger Praktikant, muss sie finden, bevor der Regisseur etwas merkt. Schnell, Kinder, helft Junior! Für Kinder ab 7 Jahren.
Informationen unter 03.83.73.16.52 oder baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Italiano :
La bobina del film è scomparsa! Junior, un giovane apprendista, deve trovarla prima che il regista se ne accorga. Presto, bambini, venite ad aiutare Junior! Per bambini dai 7 anni in su.
Informazioni allo 03.83.73.16.52 o baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Espanol :
El rollo de película ha desaparecido Junior, un joven aprendiz, tiene que encontrarlo antes de que el director se dé cuenta. Rápido, niños, ¡venid a ayudar a Junior! Para niños a partir de 7 años.
Información en el 03.83.73.16.52 o en baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Jeu de piste Trésor du cinéma Baccarat a été mis à jour le 2025-10-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS