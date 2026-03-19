Jeu de piste Un jardin différent !

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-21 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Cette année, nous vous faisons découvrir le livret ludique un jardin différent à travers un jeu de piste ludique !

Le livret créé avec les éditions Minus est rempli d’activités pour sensibiliser nos visiteurs sur la question de la différence, du handicap, via nos 5 sens et la nature qui nous entoure.

Le jeu de piste s’en inspire pour vous faire découvrir les différents êtres vivants parfois surprenants mais surtout complémentaires, que l’on peut trouver dans un jardin !

À partir de 6 ans. Jeu de piste disponible à l’accueil des Jardins de Brocéliande du 5 au 21 avril, en autonomie.

Pendant tout le week-end de Pâques, les participants au jeu de piste seront récompensés en chocolat ! .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Jeu de piste Un jardin différent ! Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Brocéliande