Jeu de Piste Virtuel Passage de l’hiver Die

Centre-ville de Die, 26150 Die Drôme
Une aventure entre conte et jeu de piste pour découvrir Die autrement. Jeu de piste sur smartphone. Gratuit, via l’application ActionBound. À découvrir seul, en famille ou avec des amis, de 7 à 777 ans (voire un peu plus).
Centre-ville de Die, 26150 Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr
English :
An adventure between story and treasure hunt to discover Die in a different way? Smartphone-based treasure hunt. Free, via the ActionBound app. To discover on your own, with family or friends, from 7 to 777 years old (or a little older).
German :
Ein Abenteuer zwischen Märchen und Schnitzeljagd, um Die anders zu entdecken.. Pistenspiel auf dem Smartphone. Kostenlos über die App ActionBound. Allein, mit der Familie oder mit Freunden, von 7 bis 777 Jahren (oder etwas älter).
Italiano :
Un’avventura tra storia e caccia al tesoro per scoprire Die in modo diverso? Caccia al tesoro per smartphone. Gratuita, tramite l’applicazione ActionBound. Scoprite Die da soli, in famiglia o con gli amici, dai 7 ai 777 anni (o poco più).
Espanol :
¿Una aventura entre cuento y búsqueda del tesoro para descubrir Die de una forma diferente? Búsqueda del tesoro para smartphone. Gratis, a través de la aplicación ActionBound. Descubre Die solo, en familia o con amigos, de 7 a 777 años (o un poco más).
