Jeu de piste Visite de la scierie hydraulique-musée de Mandray Mandray
vendredi 10 juillet 2026 · Mandray
Informations pratiques
Mandray
Jeu de piste Visite de la scierie hydraulique-musée de Mandray
80 route de la scierie Mandray Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Découvrez le fonctionnement et comprenez tous les secrets de la scierie hydraulique musée de Mandray grâce à un jeu de piste.
Le jeu est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. La présence d’un adulte pour 5 enfants maximum est impérative.
Le jeu de type chasse au trésor, d’une durée d’une heure, est suivi d’une découverte guidée de l’ensemble du site.
Un jeu à faire en famille et par tous les temps tous les vendredis de juillet à 14 heures.
Sur réservationTout public
4 .
80 route de la scierie Mandray 88650 Vosges Grand Est +33 7 67 31 36 49
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English :
Discover how the hydraulic sawmill works and learn all its secrets at the Mandray Museum through a scavenger hunt.
The game is open to children ages 6 and up. One adult must accompany every 5 children at most.
The treasure hunt-style game, which lasts one hour, is followed by a guided tour of the entire site.
A game for the whole family, held every Friday in July at 2 p.m., rain or shine.
Reservations required
L’événement Jeu de piste Visite de la scierie hydraulique-musée de Mandray Mandray a été mis à jour le 2026-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES