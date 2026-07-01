Informations pratiques

Mandray

Jeu de piste Visite de la scierie hydraulique-musée de Mandray

80 route de la scierie Mandray Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez le fonctionnement et comprenez tous les secrets de la scierie hydraulique musée de Mandray grâce à un jeu de piste.

Le jeu est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. La présence d’un adulte pour 5 enfants maximum est impérative.

Le jeu de type chasse au trésor, d’une durée d’une heure, est suivi d’une découverte guidée de l’ensemble du site.

Un jeu à faire en famille et par tous les temps tous les vendredis de juillet à 14 heures.

Sur réservationTout public

4 .

80 route de la scierie Mandray 88650 Vosges Grand Est +33 7 67 31 36 49

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English :

Discover how the hydraulic sawmill works and learn all its secrets at the Mandray Museum through a scavenger hunt.

The game is open to children ages 6 and up. One adult must accompany every 5 children at most.

The treasure hunt-style game, which lasts one hour, is followed by a guided tour of the entire site.

A game for the whole family, held every Friday in July at 2 p.m., rain or shine.

Reservations required

L’événement Jeu de piste Visite de la scierie hydraulique-musée de Mandray Mandray a été mis à jour le 2026-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES