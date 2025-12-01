Jeu de pistes de Noël Château-Salins
Jeu de pistes de Noël Château-Salins mercredi 17 décembre 2025.
Jeu de pistes de Noël
Rue des Braissettes Château-Salins Moselle
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17
Un lutin du Père Noël a fait une bêtise et a besoin de l’aides des enfants pour ne pas gâcher Noël!!
Jeu de piste pour 10 lutins de 4 à 9 ans!Enfants
Rue des Braissettes Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 27 97 bibli.chateau@wanadoo.fr
English :
One of Santa’s elves has made a mistake and needs the children’s help not to spoil Christmas!
Scavenger hunt for 10 elves aged 4 to 9!
