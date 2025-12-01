Jeu de pistes de Noël Château-Salins

Jeu de pistes de Noël

Rue des Braissettes Château-Salins Moselle

Gratuit

Gratuit

Date :

Mercredi 2025-12-17 14:30:00

2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Un lutin du Père Noël a fait une bêtise et a besoin de l’aides des enfants pour ne pas gâcher Noël!!

Jeu de piste pour 10 lutins de 4 à 9 ans!Enfants

Rue des Braissettes Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 27 97 bibli.chateau@wanadoo.fr

English :

One of Santa’s elves has made a mistake and needs the children’s help not to spoil Christmas!

Scavenger hunt for 10 elves aged 4 to 9!

