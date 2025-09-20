Jeu de pistes et quizz à l’église Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze

Jeu de pistes et quizz à l’église 20 et 21 septembre Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Circuit jeu de piste et quiz à Saint-Sulpice-sur-Lèze

Partez à la découverte de la bastide de Saint-Sulpice-sur-Lèze au choix :

À travers un jeu de piste

Ou grâce à un quiz

Les documents sont à retirer à l’église.

Les récompenses seront remises le dimanche à 17h30.

Plus d’informations sur : Vivre à Saint-Sulpice-sur-Lèze

Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/vivreasaintsulpicesurleze »}] L’église gothique des XVe et XVIe siècles est classée au titre des Monuments historiques depuis 1974. Construite en briques, elle est bâtie sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles, abside à cinq pans et clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, elle s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes.

Saint-Sulpice-sur-Lèze est intégré à l’intercommunalité du Volvestre.

