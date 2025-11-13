Jeu de plateau « Découvre ton Territoire » village des entreprises Ruitz Ruitz

Jeu de plateau « Découvre ton Territoire » village des entreprises Ruitz Ruitz jeudi 13 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Par groupe de 4 à 5 élèves, le jeu se déroule en 2 étapes :

Premièrement, une épreuve de rapidité : reconstituer le puzzle du territoire administratif (la communauté d’agglomération)

Deuxièmement, sur un temps donné (10 min), reconstituer un maximum de pions entreprises (nom de l’entreprise + matières 1ères utilisées + secteur industriel) et les positionner correctement sur la carte

Temps d’échange : s’étonner sur le nombre d’entreprises méconnues, imaginer les métiers qu’on peut y faire (métiers genrés ? niveau d’études ? …)

*jeu conçu et développé par l’association ITN, fabriqué à La Station – St Omer, et financé par la Région Hauts de France via le CMQ ITN*

village des entreprises Ruitz ruitz rue des dames Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « helene.hau@industrie-transitionnumerique.com »}]

En équipes, les élèves sont mis au défi d’identifier un maximum d’entreprises industrielles à côté de chez eux Béthune Ruitz

Association ITN