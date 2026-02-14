Jeu de plateau Voyage au cœur du Cosmos mental®, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Jeu de plateau Voyage au cœur du Cosmos mental® Mercredi 25 mars, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Le Cosmos mental® est une métaphore pour expliquer la santé mentale et ce qui l’infl uence. Dans sa fusée, la personne voyage accompagnée de planètes ressources et obstacles, affronte des astéroïdes, rencontre des étoiles filantes et tente de se maintenir sur la voie lactée de l’équilibre psychique.

2 stands : espace jeux de société et espace pique nique en simultané

> dans le cadre de la Fabrique du Citoyen #11, en partenariat avec Unis-Cité.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

– Psycom – Santé Mentale santé mentale jeu

