Jeu de printemps des commerçants Ribeauvillé

Faites tamponner votre carte collector lors de vos achats auprès des commerçants de Ribeauvillé. De nombreux lots sont à gagner.

À remporter cette année, 10 x 150€ de chèques-cadeaux valables chez les commerçants participant à l’opération. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Get your collector’s card stamped when you shop at Ribeauvillé retailers. Lots of prizes to be won.

