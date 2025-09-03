JEU DE RÔLE À PARTIR DE 10 ANS LA CASITA Caraman

JEU DE RÔLE À PARTIR DE 10 ANS LA CASITA Caraman mercredi 3 septembre 2025.

JEU DE RÔLE À PARTIR DE 10 ANS

LA CASITA 27 Cours Alsace-Lorraine Caraman Haute-Garonne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 125 EUR

Début : 2025-09-03 13:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-10-01 2025-11-12 2025-12-10 2026-01-21 2026-02-18 2026-04-01 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-01

Le jeu de rôle aide à développer la créativité, l’esprit d’initiative, apprend à résoudre des problèmes et à travailler en équipe.

Une fois par mois, incarne un personnage dans un univers médiéval fantastique.

Aventures et rencontres, dans une ambiance sonore et visuelle qui invite au voyage.

L’heure du rendez-vous se fera de 13h30 à 16h30 pour un tarif de 125€ l’année (12,5€ la séance de 3h) 12.5 .

LA CASITA 27 Cours Alsace-Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr

English :

Role-playing helps develop creativity and initiative, and teaches problem-solving and teamwork skills.

German :

Das Rollenspiel hilft, Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln, lernt, Probleme zu lösen und im Team zu arbeiten.

Italiano :

Il gioco di ruolo aiuta a sviluppare la creatività e l’iniziativa e insegna a risolvere i problemi e a lavorare in gruppo.

Espanol :

Los juegos de rol ayudan a desarrollar la creatividad y la iniciativa, y enseñan a resolver problemas y a trabajar en equipo.

