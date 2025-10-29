Jeu de Rôle au pays des monstres Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
Jeu de Rôle au pays des monstres
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Un Jeu de rôle Au Pays des Monstres, sera proposé le mercredi 29 octobre, à 14h et à 16h.
A partir de 8 ans.
Le vil Machiavélivre vous a transformés en monstres, et emportés dans un monde peuplé de mille dangers. Il vous faudra ruser, coopérer, et faire preuve de courage pour espérer vaincre le Mage noir et retrouver votre apparence.
Jeunes aventuriers, plongez dans le une aventure pleine de rebondissements imaginée par les bibliothécaires et découvrez le jeu de rôle.
Au Pétale Adultes | sur inscription. .
