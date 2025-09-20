Jeu de rôle autour du Moulin de Beauvert Donzère

Moulin de Beauvert Donzère Drôme

Début : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Taverne du Gobelin Cendré vous propose un jeu de rôle historique autour du Moulin de Beauvert.

Sur inscription via le lien linktree, à partir de 10 ans, place limités à 12 personnes.

Moulin de Beauvert Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On the occasion of the European Heritage Days, La Taverne du Gobelin Cendré offers a historical role-playing game based around the Moulin de Beauvert.

Registration via linktree, ages 10 and up, places limited to 12.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen die Taverne du Gobelin Cendré ein historisches Rollenspiel rund um die Moulin de Beauvert an.

Nach Anmeldung über den Link linktree, ab 10 Jahren, Platz auf 12 Personen begrenzt.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, La Taverne du Gobelin Cendré propone un gioco di ruolo storico basato sul Moulin de Beauvert.

Iscrizione obbligatoria tramite linktree, a partire dai 10 anni, posti limitati a 12 persone.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, La Taverne du Gobelin Cendré propone un juego de rol histórico en torno al Moulin de Beauvert.

Inscripción obligatoria a través de linktree, a partir de 10 años, plazas limitadas a 12 personas.

