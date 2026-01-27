Jeu de rôle Bajofrousse Le Manoir du Noctambule Atelier Bleu Troubadour Bayeux

Jeu de rôle Bajofrousse Le Manoir du Noctambule

Danemore invite les enfants à résoudre l’énigme du Manoir du Noctambule lors d’un après-midi mêlant jeu de rôle et ateliers créatifs. Arriverez-vous à convaincre le Sergent Fichtrebigrecreux et à décrocher votre badge de Bajofrousse ?

Bajofrousse et le Manoir du Noctambule

Une aventure immersive pour les jeunes recrues !

L’heure est grave à Bayeux (Bajocasse) d’étranges disparitions de richesses frappent la ville et les autorités piétinent. Pour résoudre ce mystère, l’organisation Danemore fait appel aux enfants pour intégrer la prestigieuse Brigade Junior sous l’oeil dubitatif du Sergent Fichtrebigrecreux, les participants devront relever le défi et percer les secrets du Manoir du Noctambule.

Au programme

Activités Un mélange captivant de jeu de rôle et d’ateliers créatifs.

Dates Le 14 février ou le 17 février, de 14h à 17h.

Lieu Atelier Bleu Troubadour, 10 rue Saint-Malo, Bayeux.

Public Session limitée à 6 joueurs maximum pour une expérience immersive.

Tarif 35 euros la séance

Infos & Réservations Inscrivez vos enfants dès maintenant par mail à danemore.bayeux@gmail.com ou par téléphone au 06 65 37 55 72. .

Danemore invites children to solve the riddle of Noctambule Manor during an afternoon of role-playing and creative workshops. Will you be able to persuade Sergeant Creepycreepy and earn your Bajofrousse badge?

