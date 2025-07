Jeu de rôle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Jeu de rôle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes vendredi 12 décembre 2025.

Jeu de rôle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 12 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Plongez dans l’univers du jeu de rôle avec une soirée découverte accessible à tous !

Deux aventures vous attendent : une exploration coopérative autour du jeu narratif Sur la Route, et une initiation guidée à Sodalitas, un jeu de rôle épique, simple et captivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T21:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90