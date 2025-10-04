Jeu de rôle Bibliothèque municipale Madeleine Blaire Bernaville

Jeu de rôle Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Madeleine Blaire Somme

6 places disponibles

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Le conseil de pierre

Vous serez l’un des membres d’une tribu de l’âge de pierre discutant autour d’un feu sur l’avenir de la tribu. Mais rien n’est simple quand on ne dispose que d’un vocabulaire de…18 mots !

Bibliothèque municipale Madeleine Blaire 16 rue du Général Crépin 80370Bernaville Bernaville 80370 Somme Hauts-de-France

Vous y retrouverez un grand choix de livres, médias (CD, DVD, livres lus…), jeux, etc. Des expositions, animations et spectacles ont également lieu régulièrement, pour les grands et les petits.

Traduction du jeu et illustration : Stéphane Rigoni