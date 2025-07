Jeu de rôle d’Halloween Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

Jeu de rôle d’Halloween Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 15 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Pour Halloween, venez jouer à vous faire peur…

Au choix, enquêtez sur une disparition étrange dans l’univers de Tails of Equestria ou bien affrontez l’horreur du Centre Administratif pour Créatures Horrifiques, un soir de pleine lune… Accompagné d’un maître du jeu, les parties sont accessible à tous et toutes, débutants ou confirmés, à partir de 10 ans ! N’hésitez pas à venir avec de quoi grignoter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T20:30:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35