Jeu de rôle – « Donjon et Chaton » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes samedi 27 juin 2026.

Jeu de rôle – « Donjon et Chaton » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 27 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

La Quête du jeu de rôle « Donjon et Chaton » reprends du service… Laurie, bénévole de la Ludothèque vous invite à repartir à l’aventure et à résoudre les mystères et les énigmes de cette énigme…

Jeu de rôle – 27 juin

La Quête du jeu de rôle « Donjon et Chaton » reprends du service… Laurie, bénévole de la Ludothèque vous invite à repartir à l’aventure et à résoudre les mystères et les énigmes de cette énigme…

Inscriptions et renseignements auprès de Stéphanie – ludothè[que@mqvillejean.fr](mailto:que@mqvillejean.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00

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ludothèque@mqvillejean.fr

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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