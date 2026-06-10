Jeu de rôle – « Donjon et Chaton » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Jeu de rôle – « Donjon et Chaton » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes samedi 27 juin 2026.
Jeu de rôle – « Donjon et Chaton » Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 27 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
La Quête du jeu de rôle « Donjon et Chaton » reprends du service… Laurie, bénévole de la Ludothèque vous invite à repartir à l’aventure et à résoudre les mystères et les énigmes de cette énigme…
Jeu de rôle – 27 juin
La Quête du jeu de rôle « Donjon et Chaton » reprends du service… Laurie, bénévole de la Ludothèque vous invite à repartir à l’aventure et à résoudre les mystères et les énigmes de cette énigme…
Inscriptions et renseignements auprès de Stéphanie – ludothè[que@mqvillejean.fr](mailto:que@mqvillejean.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00
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ludothèque@mqvillejean.fr
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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