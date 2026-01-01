Jeu de rôle Festival Les Mycéliades

18 Rue Nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-04

Du 31 janvier au 15 février, les cinémas et les bibliothèques de Brocéliande Communauté participent au festival de science-fiction Les Mycéliades. Projections, ateliers, rencontres, etc., les propositions sont nombreuses !

Plongez dans une aventure immersive et ludique à la médiathèque de Plélan-le-Grand, proposée dans le cadre du festival Les Mycéliades.

Animé par Nicolas Quetier, animateur et Promeneur du Net de l’Inter’Val, ce jeu de rôle original a été conçu et co-présenté avec Annegret Nicolai, écologue et experte en biodiversité.

Une expérience participative mêlant imaginaire, réflexion et sensibilisation à la biodiversité, où les joueurs deviennent acteurs de l’histoire.

Deux sessions au choix

Samedi 31 janvier 2026 à 17h

À partir de 15 ans et adultes

Mercredi 4 février 2026 à 14h

Jeunes de 11 à 14 ans

Lieu Médiathèque de Plélan-le-Grand

Sur inscription places limitées

Un rendez-vous original pour jouer, apprendre et explorer autrement les enjeux du vivant. .

18 Rue Nationale Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 80 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de rôle Festival Les Mycéliades Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Brocéliande