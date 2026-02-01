Jeu de rôle Garou Gaspi Quartier Livres Bibliothèque La Clayette
Jeu de rôle Garou Gaspi Quartier Livres Bibliothèque La Clayette vendredi 27 février 2026.
Jeu de rôle Garou Gaspi
Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
Jeu de rôle Garou Gaspi
Les services environnement et culture Brionnais Sud Bourgogne participent à la semaine européenne de la réduction des déchets par une sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Bienvenue dans un village pas tout à fait comme les autres… Ici, on partage les repas, les idées… mais aussi, parfois, les mauvaises habitudes. Surconsommation, oubli au fond du frigo, rejet des fruits moches , ces comportements sournois menacent l’équilibre du village.
Face à cela, des habitants engagés, des inventeurs de solutions et des acteurs de la transition s’organisent. Leur mission traquer les mauvaises habitudes, protéger les plus vulnérables… et bâtir une communauté plus résiliente.
A vous de jouer saurez-vous sauver le village du gaspillage alimentaire ?
Animation gratuite à partir de 10 ans.
Inscription conseillée. .
Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr
