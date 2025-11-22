Jeu de rôle Garou Gaspi Saint-Symphorien-des-Bois

Jeu de rôle Garou Gaspi

Salle du Marronnier Saint-Symphorien-des-Bois Saône-et-Loire

Les services environnement et culture Brionnais Sud Bourgogne participent à la semaine européenne de la réduction des déchets par une sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Bienvenue dans un village pas tout à fait comme les autres… Ici, on partage les repas, les idées… mais aussi, parfois, les mauvaises habitudes. Surconsommation, oubli au fond du frigo, rejet des fruits moches , ces comportements sournois menacent l’équilibre du village.

Face à cela, des habitants engagés, des inventeurs de solutions et des acteurs de la transition s’organisent. Leur mission traquer les mauvaises habitudes, protéger les plus vulnérables… et bâtir une communauté plus résiliente.

A vous de jouer saurez-vous sauver le village du gaspillage alimentaire ?

Animation gratuite à partir de 10 ans.

La bibliothèque sera ouverte pour cette occasion. .

Salle du Marronnier Saint-Symphorien-des-Bois 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

