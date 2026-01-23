Jeu de rôle grandeur nature

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Après-midi de découverte du jeu de rôle grandeur nature proposée par une association, permettant de s’initier à des pratiques ludiques et sportives en toute sécurité grâce à l’utilisation d’armes en mousse

Après-midi de découverte du jeu de rôle grandeur nature proposée par une association, permettant de s’initier à des pratiques ludiques et sportives en toute sécurité grâce à l’utilisation d’armes en mousse. L’événement combine escrime ludique et jeu collectif, favorisant l’esprit d’équipe, l’imaginaire et la convivialité. Il s’adresse aux adolescents et adultes, avec des activités adaptées selon les âges.

.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 7 72 00 85 36 asso.lessombrages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A life-size role-playing afternoon offered by an association, providing an introduction to fun and sporting activities in complete safety using foam weapons

L’événement Jeu de rôle grandeur nature Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cahors Vallée du Lot