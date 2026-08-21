Jeu de rôle immersif, Ludothèque Bernard Tronchet, Saint-Brice-sous-Forêt

Informations pratiques

Jeu de rôle immersif 18 et 19 septembre Ludothèque Bernard Tronchet Val-d’Oise

Sur réservation. A partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez dans une enquête immersive à la découverte de l’histoire de Saint-Brice-sous-Forêt. Au fil d’énigmes et d’indices, explorez les lieux emblématiques de la commune. A partir de 12 ans.

Vendredi 18 septembre de 19h à 23h & samedi 19 septembre de 14h à 18h : ludothèque

Ludothèque Bernard Tronchet Place Jacques Fosse, Centre Commercial des Vergers, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 18 95 40 https://www.saintbrice95.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintbrice95.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 18 95 40 »}] Plongez dans une enquête immersive à la découverte de l’histoire de Saint-Brice-sous-Forêt. Au fil d’énigmes et d’indices, explorez les lieux emblématiques de la commune. A partir de 12 ans, sur réservation.

Jeu de rôle immersif

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