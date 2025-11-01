Jeu de rôle / Kaamelott 2ème Volet Partie 1 Le Pixel Orthez

Jeu de rôle / Kaamelott 2ème Volet Partie 1

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Jeu de Rôle avec l’association Lud’Orthez.

Oyez,Oyez ! L’heure est grave !

Le Roi Arthur, retiré mais toujours lucide (enfin, ça dépend des jours), vous convoque en secret dans les ruines de Kaamelott car Perceval a disparu. Votre mission le retrouver et le ramener.

Vous êtes jeunes, inexpérimentés, et pour la plupart, pas très dégourdis. Mais vous avez hérité de vos parents un sens de l’honneur, une épée émoussée, et une capacité hors du commun à vous mettre dans des situations impossibles.

Que la quête commence et que les dieux aient pitié de vous. .

