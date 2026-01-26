Jeu de rôle Le livre des morts égyptien au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Jeu de rôle Le livre des morts égyptien au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:15:00

fin : 2026-02-20 17:15:00

Date(s) :

2026-02-20

Le musée de Tessé propose un jeu de rôle sur table inspiré de l’Egypte Antique.

Nous sommes en 1215 av J.C. L’Égypte des Pharaons connait une période de raffinement et de prospérité. Toutefois, 25 ans après la mort de la princesse Nefertari, une rumeur de malédiction circule dans la vallée des reines. Réunis avec quelques amis, vous êtes missionnés pour trouver l’amulette qui mettra fin à cette malédiction. Saurez-vous déjouer les pièges de cet univers magique et mystérieux où évoluent d’inquiétants personnages ?

Proposé par Jeu de Rôle Animation. Sur réservation, dès 16 ans. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

The Musée de Tessé offers a tabletop role-playing game inspired by Ancient Egypt.

