Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc

Jeu de rôle Monster of the Week

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Pour les adeptes du JDR ou juste pour tester, Jean LeRaconte’Art vous propose une nouvelle date pour (re)découvrir Monster of the Week !

Vous attendiez impatiemment le prochain épisode de Buffy contre les vampires, Supernatural ou X-Files, où les protagonistes affrontaient chaque semaine un nouveau monstre ? Alors Monster of the Week est fait pour vous !

Venez incarner une équipe de chasseurs de fantômes, en choisissant parmi les rôles que Jean a préparés pour vous deux tables de joueurs avec des scénarios différents !

Pour débutant ou habitués. De 15h à 18h ou 19h à 22h.

Restauration possible sur place goûter en continu ou formule repas à partir de 19h. .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

