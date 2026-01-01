Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc
samedi 31 janvier 2026
Jeu de rôle Monster of the Week
Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-31
Pour les adeptes du JDR ou juste pour tester, Jean LeRaconte’Art vous propose une nouvelle date pour (re)découvrir Monster of the Week !
Vous attendiez impatiemment le prochain épisode de Buffy contre les vampires, Supernatural ou X-Files, où les protagonistes affrontaient chaque semaine un nouveau monstre ? Alors Monster of the Week est fait pour vous !
Venez incarner une équipe de chasseurs de fantômes, en choisissant parmi les rôles que Jean a préparés pour vous deux tables de joueurs avec des scénarios différents !
Pour débutant ou habitués. De 15h à 18h ou 19h à 22h.
Restauration possible sur place goûter en continu ou formule repas à partir de 19h. .
Bar d'en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 61
