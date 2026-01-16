Jeu de rôle pédagogique : Aïe Aïe IA L’Accolade Chevaigné Samedi 7 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Le jeu pour démystifier l’intelligence artificielle.

Découvrez l’Intelligence Artificielle (IA) et ses enjeux à travers ce jeu de rôle pédagogique. Les faits marquants de l’IA, les mécanismes des deepfake, la rédaction de prompts, les algorithmes, quelques notions de cybersécurités et l’impact de l’IA sur l’environnement et le social n’auront plus de secrets pour vous !

Samedi 7 février de 10h30 à 12h30.

À partir de 15 ans.

8 places disponibles sur réservation ([laccolade@gmail.com](mailto:laccolade@gmail.com) ou 06.08.04.71.73).

Jeu animé par Julia, médiatrice numérique de Rennes Métropole.

1

https://chevaigne.bibenligne.fr/ laccolade@chevaigne.fr

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73



