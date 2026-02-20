Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac
Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac mercredi 4 mars 2026.
Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac
49 av Général de Gaulle Figeac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Que vous soyez parent, ado ou adulte curieux, venez vivre une aventure avec le Jeu de rôle Héroïque Fantasy créé par IMP 3D Metagame dans une ambiance conviviale et immersive, à L'Instant Sav'Heureux.
Que vous soyez parent, ado ou adulte curieux, venez vivre une aventure avec le Jeu de rôle Héroïque Fantasy créé par IMP 3D Metagame dans une ambiance conviviale et immersive, à L'Instant Sav'Heureux.
.
49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 31 01 45 30 espacedespossibles46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a parent, teenager or curious adult, come and experience an adventure with the Heroic Fantasy Roleplaying Game created by IMP 3D Metagame in a friendly and immersive atmosphere, at L'Instant Sav'Heureux.
L’événement Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Figeac