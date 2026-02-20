Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac

Jeu de rôle pour enfants à l’ Espace des Possibles à Figeac

49 av Général de Gaulle Figeac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Que vous soyez parent, ado ou adulte curieux, venez vivre une aventure avec le Jeu de rôle Héroïque Fantasy créé par IMP 3D Metagame dans une ambiance conviviale et immersive, à L'Instant Sav'Heureux.

49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 31 01 45 30 espacedespossibles46@gmail.com

English :

Whether you’re a parent, teenager or curious adult, come and experience an adventure with the Heroic Fantasy Roleplaying Game created by IMP 3D Metagame in a friendly and immersive atmosphere, at L'Instant Sav'Heureux.

