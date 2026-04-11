Jeu de Rôle, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde
Jeu de Rôle, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde samedi 11 avril 2026.
Jeu de Rôle Samedi 11 avril, 14h00 Salle Dumazaud Corrèze
Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:00:00+02:00
Jeu de Rôle
Les fans de jeu de rôle de La Guilde organisent une après-midi à la salle Dumazaud.
Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laguildeludiquebriviste.fr »}]
Après-midi jeu de rôle organisée par La Guilde
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