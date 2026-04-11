Jeu de Rôle, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde

Jeu de Rôle Samedi 11 avril, 14h00 Salle Dumazaud Corrèze

Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:00:00+02:00

Jeu de Rôle

Les fans de jeu de rôle de La Guilde organisent une après-midi à la salle Dumazaud.

Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laguildeludiquebriviste.fr »}]

Après-midi jeu de rôle organisée par La Guilde