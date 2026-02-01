Jeu de rôle Thionville

Jeu de rôle

François te propose de découvrir le jeu de rôle, un type de jeu de société un peu spécial où tu interprètes un personnage. Pendant 1h30 tu pourras devenir un monstre que tu auras créé afin d’explorer, avec les autres joueurs et joueuses, Trouilleville, un univers fantastique imaginé par Johan Troïanowski (Makaka Editions).

À partir de 7 ans Sur inscriptionEnfants

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est

François invites you to discover role-playing, a rather special type of board game in which you play a character. For 1h30, you can become a monster of your own creation and explore Trouilleville, a fantasy world imagined by Johan Troïanowski (Makaka Editions).

From age 7 Registration required

