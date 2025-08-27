Jeu de rôles au musée ! Musée Henri Martin Cahors

Musée Henri Martin 792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Inspirée des jeux comme Donjons et Dragon, cette visite jouée stimulera votre imaginaire et vous fera découvrir les collections autrement. Âmes joueuses bienvenues !

Durée 3h Ados, adultes (à partir de 14 ans)

Réservation conseillée / places limitées ! 3 .

Musée Henri Martin 792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 65

English :

Inspired by games such as Dungeons & Dragons, this playful tour will stimulate your imagination and help you discover the collections in a whole new way. Gamers welcome!

German :

Inspiriert von Spielen wie Dungeons and Dragon wird diese spielerische Führung Ihre Fantasie anregen und Sie die Sammlungen auf eine andere Art und Weise entdecken lassen. Spielerische Seelen willkommen!

Italiano :

Ispirato a giochi come Dungeons and Dragons, questo tour pratico stimolerà la vostra immaginazione e vi aiuterà a scoprire le collezioni in un modo completamente nuovo. I giocatori sono i benvenuti!

Espanol :

Inspirada en juegos como Dragones y Mazmorras, esta visita práctica estimulará su imaginación y le ayudará a descubrir las colecciones de una forma totalmente nueva. ¡Se admiten jugadores!

