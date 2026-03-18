Jeu de Société à la Médiathèque

402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Jeu de Société sur le thème du jardin. Tout Public.

Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser

402 rue Saint Nicolas 88800 VITTEL

03 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

Animations Inscription en ligneTout public

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402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

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English :

Garden-themed board game. Suitable for all ages.

Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser

402 rue Saint Nicolas 88800 VITTEL

03 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

Events: Online registration

L’événement Jeu de Société à la Médiathèque Vittel a été mis à jour le 2026-03-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE