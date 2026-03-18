Jeu de Société à la Médiathèque Vittel
Jeu de Société à la Médiathèque Vittel mercredi 8 avril 2026.
Jeu de Société à la Médiathèque
402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 16:00:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Jeu de Société sur le thème du jardin. Tout Public.
Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser
402 rue Saint Nicolas 88800 VITTEL
03 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
Animations Inscription en ligneTout public
0 .
402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
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English :
Garden-themed board game. Suitable for all ages.
Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser
402 rue Saint Nicolas 88800 VITTEL
03 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
Events: Online registration
L’événement Jeu de Société à la Médiathèque Vittel a été mis à jour le 2026-03-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE