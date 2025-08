Jeu de société escape game tempête sur le Gouf Capbreton

Jeu de société escape game tempête sur le Gouf Capbreton lundi 11 août 2025.

Jeu de société escape game tempête sur le Gouf

Avenue Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe !

Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe !

Venez participer à une partie d’escape-game sous la forme d’un jeu de société qui au delà de son aspect ludique vous permettra de découvrir le nautisme et la protection de l’environnement.

Attention présence des parents / adultes obligatoire enfants + parents = bon moment en famille !

Durée créneau de 30 minutes par groupe de 4 / 6 personnes

Réservation obligatoire .

Avenue Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27

English : Jeu de société escape game tempête sur le Gouf

A storm has hit your sailboat hard! To get back to shore, there’s only one solution: put everything back in order and work as a team!

German : Jeu de société escape game tempête sur le Gouf

Ein Sturm hat dein Segelboot mit voller Wucht getroffen! Um wieder an die Küste zu gelangen, gibt es nur eine Möglichkeit, alles wieder in Ordnung zu bringen und als Team zusammenzuarbeiten!

Italiano :

Una tempesta ha colpito in pieno il vostro yacht! Per tornare a riva, c’è solo una soluzione: rimettere tutto in ordine e lavorare in squadra!

Espanol : Jeu de société escape game tempête sur le Gouf

¡Una tormenta ha golpeado de lleno tu yate! Para volver a tierra, sólo hay una solución: ¡poner todo en orden y trabajar en equipo!

L’événement Jeu de société escape game tempête sur le Gouf Capbreton a été mis à jour le 2025-07-30 par OTI LAS