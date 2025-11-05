Jeu de société Escape-Game Tempête sur le Gouf Port de Capbeton Capbreton

Jeu de société Escape-Game Tempête sur le Gouf

Une tempête a frappée de plein fouet votre voilier! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe!

Venez participer à une partie d’escape-game sous la forme d’un jeu de société qui au delà de son aspect ludique vous permettra de découvrir le nautisme et la protection de l’environnement.

Durée créneau de 1 heur par groupe de 6 personnes

Attention présence des parents/adultes obligatoire enfants + parents = bon moment en famille! .

English : Jeu de société Escape-Game Tempête sur le Gouf

A storm has hit your sailboat hard! To get back to shore, there’s only one solution: put everything back in order and work as a team!

German : Jeu de société Escape-Game Tempête sur le Gouf

Ein Sturm hat dein Segelboot schwer getroffen! Um wieder an die Küste zu gelangen, gibt es nur eine Möglichkeit: Du musst alles wieder in Ordnung bringen und als Team zusammenarbeiten!

Italiano :

Una tempesta ha colpito duramente il vostro yacht! Per tornare a riva, c’è solo una soluzione: rimettere tutto in ordine e lavorare in squadra!

Espanol : Jeu de société Escape-Game Tempête sur le Gouf

¡Una tormenta ha golpeado con fuerza tu yate! Para volver a tierra, sólo hay una solución: ¡poner todo en orden y trabajar en equipo!

