Jeu de société Loups-Garous de Thiercelieux Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Vendredi 27 février 2026 à partir de 17h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-27 17:00:00
Jeu de société Loups-Garous de Thiercelieux pour les adultes et les enfants à partir de 9 ans à la Médiathèque.
Inscriptions conseillées. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
English :
Werewolves of Thiercelieux board game for adults and children aged 9 and over at the Médiathèque.
