Jeu de société : Monopoly, Médiathèque Paul Éluard, Aubervilliers
Jeu de société : Monopoly, Médiathèque Paul Éluard, Aubervilliers samedi 28 mars 2026.
Jeu de société : Monopoly Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Paul Éluard Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Venez jouer au célèbre jeu de société Monopoly.
Un jeu amusant, mais qui interroge : le but est de ruiner ses adversaires grâce à l’immobilier. Il montre comment l’argent se gagne et se perd et reflète certains aspects du capitalisme.
Accès libre
À partir de 10 ans
Médiathèque Paul Éluard 30 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France
Animé par les bibliothécaires.
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