Jeu de société : Monopoly, Médiathèque Paul Éluard, Aubervilliers

Jeu de société : Monopoly Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Paul Éluard Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Venez jouer au célèbre jeu de société Monopoly.

Un jeu amusant, mais qui interroge : le but est de ruiner ses adversaires grâce à l’immobilier. Il montre comment l’argent se gagne et se perd et reflète certains aspects du capitalisme.

Accès libre

À partir de 10 ans

Médiathèque Paul Éluard 30 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France

Animé par les bibliothécaires.