Jeu de terrain « Connectez les points, ou quelques curiosités sur le château médiéval sur l’île de Tumski », Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Poznan
Jeu de terrain « Connectez les points, ou quelques curiosités sur le château médiéval sur l’île de Tumski », Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Poznan vendredi 12 juin 2026.
Jeu de terrain « Connectez les points, ou quelques curiosités sur le château médiéval sur l’île de Tumski » 12 – 14 juin Rezerwat Archeologiczny Genius loci
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
Ostrów Tumski à Poznań se souvient de l’époque des premiers Piasts, bien que les traces de leur présence soient difficiles à remarquer aujourd’hui. Cela aidera dans le jeu de terrain, qui conduit les aventuriers le long du sentier marqué par des médaillons montrant le parcours des remparts millénaires. Partez en voyage et découvrez le mot de passe caché !
Chacun d’entre eux aura un beau cadeau à ramasser à la billetterie.
Le jeu est disponible à la billetterie de la réserve et sur rezerwat.muzarp.poznan.pl
Langues disponibles : polonais, anglais
Rezerwat Archeologiczny Genius loci Posadzego 3 Poznan 61-108 Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Greater Poland Voivodeship +48618522167 http://rezerwat.muzarp.poznan.pl https://www.facebook.com/RezerwatArcheo/
Embarquez pour un voyage sur la route des médaillons.
©Karolina Andrys
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