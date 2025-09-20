Jeu de triage et exposition de matériel ferroviaire par les Amis de Modélisme Ferroviaire 92 (AMF 92) Coulée verte Colombes

Jeu de triage et exposition de matériel ferroviaire par les Amis de Modélisme Ferroviaire 92 (AMF 92) 20 et 21 septembre Coulée verte Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez jouer en famille en vous mettant aux commandes d’un train en modèle réduit. Pour patienter une exposition de matériel ferroviaire ancien sera visible dans le chalet.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Coulée verte – Ville de Colombes